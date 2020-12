Die WHO erklärt die Ausbreitung des Coronavirus zur globalen Pandemie [Wie die Welt dagegen kämpft, verfolgen Sie in unserem Blog]. Zu spät, sagen Kritiker. Die WHO habe die beschwichtigenden Zahlen aus China zu lange ungeprüft akzeptiert. Stimmt das? Maike Voss von der Stiftung Wissenschaft und Politik kann nachvollziehen, warum die Weltgesundheitsorganisation Chinas Handhabung der Epidemie nicht in Frage stellte. "Die WHO arbeitet mit den Daten, die die Mitgliedstaaten melden und erhebt keine eigenen Daten", sagt Voss.