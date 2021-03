Herfried Münkler: Das war weniger Panikmodus als vielmehr - in sehr komprimierter Form - das Verfahren, das wir schon lange sehen: "Trial and Error" - oder in der Formulierung von Wolfgang Schäuble: "Fahren auf Sicht". Also alles Taktik, keine Strategie. Im Prinzip nichts anderes als das, was die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten permanent machen.