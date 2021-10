Seit Beginn der Pandemie haben die RoMed Kliniken rund 2.000 Covid-Patienten behandelt. Die Nachfrage nach Intensivplätzen für Covid-Patienten ist immer noch groß. Zum einen liegt es an den hohen Inzidenzzahlen in Rosenheim, im Landkreis bei aktuell über 200. Zum anderen an der niedrigen Impfquote, gerade mal 55 Prozent der Rosenheimer sind zum zweiten Mal geimpft. Ein Ende der Pandemie sei deshalb nicht in Sicht, so Deerberg-Wittram.