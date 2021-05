Der Verband der forschenden Pharma-Unternehmen lehnt eine Patent-Aufhebung strikt ab und hält sie nicht für zielführend. Niemand könne eine Produktion in weniger als sechs Monaten hochziehen, erklärte Verbandspräsident Han Steutel. Patentfreigaben seien derzeit reine Symbolpolitik statt Hilfe in der Not. Die geplante Produktion reiche aus, um die gesamte Welt zu versorgen.



Auch Biotech-Gründer Ugur Sahin hatte eine pauschale Lockerung des Urheberschutzes mit dem Argument abgelehnt, dass es keine Lösung sei angesichts des sehr komplexen Herstellung und der notwendigen Qualität. Eine vereinzelte Lizenzvergabe könne aber erwogen werden. Vertreter der Pharma-Industrie verweisen auch auf die riesigen Investitionen der Branche. Nur die Einhaltung von Patentrechten könne sicherstellen, dass im Falle einer weiteren Pandemie wieder so intensiv geforscht werde wie jetzt. Befürchtet wird zudem, dass Nachahmerprodukte von schlechter Qualität auf den Markt kommen, die das Vertrauen in die Impfungen untergraben könnten.



Quelle: KNA