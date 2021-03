"Wir gingen alle schon am Limit, bevor es Corona gab. Ich bin direkt nach der Ausbildung aus dem Krankenhaus ausgestiegen, weil ich mehrere Burn-Outs hatte. Kein Wunder - ich war damals in der Kardiologie allein für 14 Patienten zuständig. Also bin ich in die Psychiatrie gewechselt, in Teilzeit. Aber auch in solchen Bereichen brennt der Kittel! Viele Einrichtungen laufen gerade über, womöglich als Folge des Lockdowns - ich weiß es nicht.