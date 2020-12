Christian Grimm ist für mehr als 200 Menschen verantwortlich. 100 Menschen leben in seiner Seniorenwohnanlage in Idar-Oberstein, Rheinland-Pfalz. Im betreuten Wohnen, im Pflegeheim, in der Tagespflege zum Beispiel. Mehr als 100 Mitarbeiter kümmern sich um die zum Teil Hochbetagten. "Wir sitzen auf einem Pulverfass", sagt Grimm.