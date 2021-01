Die einzelnen Leitungen müssten etwa mitkoordinieren, wo sich Angehörige testen lassen können. Der Verband fordert, dass bundesweit Schnelltests für Besucher*innen von Altersheimen bezahlt werden. "Zudem muss flächendeckend eine ortsnahe Testung erfolgen. In vielen Regionen können Besucher*innen sich nur in entfernten zentralen Testzentren testen lassen und müssen anschließend mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in das Pflegeheim fahren."