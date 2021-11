"Ich glaube, das hilft uns. Aber nicht nur in Altenpflegeheimen, auch in Kitas, Schulen. Wir haben keine Zahlen darüber, wie viele da wirklich geimpft sind. Aber was wir jetzt zuerst machen müssen, sind verlässliche Tests, weil die Impfungen wirken ja erst in einigen Wochen. Deswegen: Beides gehört für mich zusammen. Der Ethikrat hat es empfohlen, die Leopoldina - also, das ist etwas, was ich sehr begrüße, persönlich und worüber wir jetzt sprechen. Aber eben erst mal die Tests, die verbindlich sind, damit jetzt die Infektion nicht weiter in die Pflegeheime getragen wird."