Der EuGH hatte am Mittwoch gegen Polen eine Strafe von täglich einer Million Euro verhängt, solange die Regierung in Warschau EU-Regeln zur Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Justiz nicht einhält. Das Verfassungsgericht in Warschau hatte entschieden, dass Teile des polnischen Rechts über der EU-Gesetzgebung stehen, was ein Verstoß gegen die europäischen Verträge darstellt.