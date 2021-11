Vielleicht war der Herbst in Deutschland zu milde, um noch zu wissen, was ein richtig harter Winter ist. Jedenfalls darf man sich ernsthaft fragen, was Zukunftskanzler Olaf Scholz darunter versteht, wenn er uns für Corona "winterfest" machen will? Ein dünnes Jäckchen, das das Virus schon abhalten wird?