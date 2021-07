Lateinamerika in der Corona-Klemme

Ein paar tausend Kilometer weiter südlich herrscht Ausnahmestimmung: Die argentinische Fußball-Nationalmannschaft hat soeben die Copa America gewonnen - ausgerechnet im Land des Erzrivalen Brasilien. Noch in der Nacht strömen tausende Fans zum Obelisken im Zentrum von Buenos Aires. Am nächsten Morgen drängen sich Hunderte an den Mannschaftsbus von Lionel Messi und Co.