Die Modellprojekte in Rostock, Tübingen oder Böblingen haben bundesweite Beachtung gefunden - mehrere Bundesländer planen ähnliche Lockerungsschritte: So will das Saarland vom 6. April an Kinos, Theater, Fitnessstudios und die Außengastronomie wieder öffnen - vorausgesetzt ist ein negativer Schnelltest der Gäste. Niedersachsen will in Modellkommunen Öffnungen von Geschäften, Außengastronomie, Theatern, Kinos und Fitnessstudios an Schnelltests koppeln.