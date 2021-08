Seit der Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission für die 12- bis 17-Jährigen hat die Nachfrage in dieser Altersgruppe deutlich zugenommen. Die Quote vollständiger Impfungen liegt aber noch unter 20 Prozent. Die Regierungen einiger Bundesländer wollen das Impfen nun durch Angebote an den Schulen beschleunigen - dort, wo die Kinder und Jugendlichen direkt erreichbar sind. Kinder können in der Regel ab 14 oder spätestens ab 16 Jahren auch selbst entscheiden.