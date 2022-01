In Thüringen waren nach ersten Angaben der Polizei an vielen Orten insgesamt mehr als 21.000 Menschen auf den Straßen. In Mecklenburg-Vorpommern heizte sich in der Rostocker Innenstadt die Stimmung nach einer Versammlungsauflösung auf, an zwei Kreuzungen fuhr die Polizei mit Wasserwerfern auf. Schätzungsweise ein Dutzend Störer wurde von Polizisten vorläufig festgenommen.