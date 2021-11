Die Politik hat an Glaubwürdigkeit eingebüßt: "In den Debatten im Sommer hieß es: Nein, wir können keinen Impfpass für Restaurants einführen. Wir können Geimpfte nicht bevorzugt behandeln. Wir werden medizinisches Personal nicht zur Impfung zwingen. Die Demonstranten glauben noch immer an diese Versprechen. Leider hat sich die Situation aber sehr schnell geändert", berichtet Prof. Marc Hooghe, Politikwissenschafter an der Katholischen Universität Löwen in Belgien ZDFheute.