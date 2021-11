In Wien sind am Samstag Tausende Gegner der Corona-Politik zusammengekommen, um zu protestieren. Laut Polizei nahmen rund 35.000 Menschen an Demonstrationen gegen den Lockdown und die Impfpflicht teil. Der Protestzug legte am Samstagnachmittag weite Teile des Verkehrs in der Wiener Innenstadt lahm, 1.300 Polizisten waren im Einsatz, um Ausschreitungen zu verhindern. "Die Stimmung ist aufgeheizt", sagte ein Polizeisprecher. Es sei zu mehreren Festnahmen gekommen. Einige Teilnehmer warfen nach Beobachtungen von Medien Flaschen auf die Polizisten.