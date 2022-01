Einzelne Länder waren auf Grundlage der Bund-Länder-Beschlüsse vom 7. Januar schon vorangeeilt. In Berlin gelten die neuen Regelungen bereits ab diesen Freitag, in Bayern seit Mittwoch. Andernorts kommen sie erst später. So will Sachsen die neuen Quarantäne-Regeln ab dem 23. Januar in Kraft setzen.