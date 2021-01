Das Gesundheitsministerium in Bayern erklärte laut "Welt am Sonntag" dagegen, meist gelinge es, Bürger "durch nachdrückliche Belehrung" zum Einlenken zu bewegen. Auch Hinweise auf "Zwangsabsonderung und Bußgeld" seien zielführend. "Zwangseinweisungen" sehe das Bundesland als letztes Mittel. So sei etwa die Einweisung "in abgeschlossene Krankenhäuser oder abgeschlossene Teile von Krankenhäusern" in Kommunen denkbar.