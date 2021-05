Einer seiner Mitstreiter in dem Verein ist Michael Fritsch. Der Polizeihauptkommissar aus Hannover ist derzeit vom Dienst suspendiert. Auch er war am Wochenende in Berlin als Redner angekündigt. Polizisten bezeichnet Fritsch als "gekaufte Söldner" und fordert sie auf, "die Macht wieder in die Hände des Volkes zurückzugeben".