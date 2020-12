Generell erwartet Neumann, dass die Polarisierung in der Politik momentan schon wieder rückläufig ist - auch in Deutschland. Die populistischen Strömungen hatten durch die Flüchtlingskrise ab 2015, durch den Brexit, durch die Wahl von Donald Trump in den USA oder Boris Johnson in Großbritannien einen Auftrieb erlebt: "Aber dieser 'Siegeszug' scheint mir vorbei", sagte der Experte für Radikalisierungstendenzen.