Mit einem starken Aufgebot hat die sächsische Polizei am Samstag in Leipzig eine geplante "Querdenken"-Kundgebung verhindert. Ein von der Stadt erlassenes Verbot der Versammlung war am Mittag in einem Eilverfahren vom Sächsischen Oberverwaltungsgericht (OVG) in Bautzen bestätigt worden (SächsOVG, Beschluss vom 10. April 2021 - 6 B 177/21).