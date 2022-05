Attila Hildmann, Bodo Schiffmann oder der Anwalt Reiner Fuellmich: Sie haben ihren Wohnsitz ins Ausland verlagert. Gegen alle drei laufen derzeit Ermittlungen in Deutschland. Dass so viele Köpfe inzwischen aus Deutschland ausgereist sind, sorge in der Szene auch für Kritik, berichtet Holnburger. "Bodo Schiffmann ist schon länger in Tansania. Seinen Aufrufen, auch nach Tansania, nach Mexiko oder in andere Länder zu ziehen, wurde aber nicht wirklich gefolgt."