Solche und ähnliche Nutzerkommentare standen auf der offiziellen Telegram-Seite von Querdenken.

Eine Mitverantwortung für die in den Nutzerkommentaren geäußerten extremistischen Ansichten möchte Ballweg aber nicht übernehmen, sondern stellt Vermutungen über gezielte Diskreditierungen an: "Uns ist sogar schon passiert, dass auf Demos vermummte Teilnehmer eingeschleust wurden, die sich als vermeintlich rechtsradikal darstellten und die Vermutung durch Videos im Internet kursiert, dass diese mit Polizisten zusammen standen und es sich möglicherweise um V-Leute handeln könnte. Daher können wir nur spekulieren, wer jeweils tatsächlich dahintersteckt."



Stichhaltige Beweise, dass die Kommentare gezielt platziert sein könnten, um Querdenken in einem schlechten Licht erscheinen zu lassen, nannte Ballweg nicht. Aufgrund des erheblichen Kommentar-Aufkommens sei es fast unmöglich, die Inhalte auf strafrechtliche Fragen zu überprüfen, so Ballweg. "Wir haben keinen Einfluss darauf, wer sich anschließen möchte und wer nicht."