Damit reagierte er auf Äußerungen Merkels in der ARD-Sendung "Anne Will", in der sie die Verantwortung für das Scheitern einer gemeinsamen Corona-Politik im Wesentlichen den Bundesländern zugeschoben hatte. Er unterstütze die Kanzlerin bei einheitlichen Regeln für ganz Deutschland. "Ich bin nur irritiert, dass sie das jetzt als Drohkulisse aufbaut", fügte der Linkenpolitiker hinzu. Er ärgere sich "ein bisschen über die Tonart".