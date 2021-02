Das scheitert an der teilweise fehlenden Gesetzgebungskompetenz des Bundes. Denn den Bundesländern steht nach Artikel 70 des Grundgesetzes grundsätzlich das primäre Recht zur Gesetzgebung zu. Das ist ein Grundsatz der föderalistischen Grundordnung der Bundesrepublik.



Die 16 Bundesländer dürfen in gewissen Bereichen eigene Landesgesetze erlassen - ohne Einmischung von Seiten des Bundes. Diese Gesetzgebungskompetenz kann nur durch das Grundgesetz selbst eingeschränkt werden. In gewissen Bereichen weist das Grundgesetz dem Bund das alleinige Recht zur Gesetzgebung zu, in anderen Bereichen konkurrieren Bund und Länder um die Gesetzgebung.