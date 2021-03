In Gebieten mit eher niedrigen Inzidenzen will das Land ab 19. April zeitlich begrenzte Modellprojekte mit Öffnungsschritten in Tourismus, Kultur und Sport erlauben. Dies wird geknüpft an strenge Hygienevorkehrungen, umfassende Tests und die Möglichkeit einer elektronischen Nachverfolgung von Kontakten.