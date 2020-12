Straßensperren statt Strandpartys in Südafrika, Fahrverbote in Peru. Maximal sechs Leute am Tisch in Frankreich, 15 in Chile, in Brasilien so viele wie man will: Weihnachten unter Corona-Beschränkungen, das sieht von Land zu Land anders aus. Weltweit wird nach dem Rezept gesucht, wie Menschen die Feiertage sicher zusammen verbringen können. Ein kleiner Überblick.