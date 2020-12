Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hat zugesagt, dass Schulen und Kitas nach einem Ende des Shutdowns als Erstes wieder geöffnet werden. "Das haben wir immer gesagt. Das ist das Letzte, was wir schließen und das Erste, was wir öffnen", sagte der CDU-Politiker in der Sendung "Frühstart" von RTL/n-tv.