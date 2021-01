Mit Blick auf den Sturm von Anhängern des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump auf das Kapitol in Washington mahnt die Grünen-Politikerin zur Vorsicht: Man müsse davon ausgehen, dass solche Ereignisse "eine Blaupause" für diejenigen sei, "die auch in Deutschland umstürzlerische Pläne verfolgen", so Mihalic.