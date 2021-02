Rheinland-Pfalz: Wahlkampf in Corona-Zeiten

Das Superwahljahr 2021 beginnt, und Rheinland-Pfalz ist zusammen mit Baden-Württemberg mit der Landtagswahl am 14. März als erstes dran. Und damit in mehrfacher Hinsicht Vorreiter für den Rest der Republik in einer Situation, die es so noch nie gab: Wahlkampf unter harten Corona-Einschränkungen.