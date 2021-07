Auf Telegram und Whatsapp kursiert ein Video, das gut zeigt, warum die Lage so ist wie sie ist im Riesenreich. Ein aufgebrachter Mann schimpft in seine Handykamera: "In einem Land, in dem einfache Menschen jeden Tag belogen und betrogen werden - in diesem Land sollen wir glauben, dass Herr Ginzburg innerhalb weniger Monate den weltweit besten Impfstoff gegen eine bislang unbekannte tödliche Krankheit entwickelt hat?"