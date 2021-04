Tobias Hans: Wir werden im Saarland ab Dienstag mit unserem Saarland-Modell, das auf Impfen und Testen setzt, auch erste Anreize setzen können, damit Menschen wieder ihre Freiheiten zurückbekommen, die ihnen zustehen. Das sind sehr kleine und vorsichtige Schritte. Man kann zum Beispiel in einem Eiscafé zusammensitzen, wenn man einen negativen Test hat. Oder man kann im Fitnessstudio nach Terminvereinbarung und mit einem negativen Test etwas für seine Gesundheit, auch sein Immunsystem tun, etwas, das in dieser Pandemie auch etwas zu kurz kommt, da wir Vieles untersagt haben, was eigentlich hilft in der Pandemiebekämpfung.