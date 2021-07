Mit niedrigschwelligen Angeboten will das Land der "Impfmüdigkeit" entgegensteuern. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) appellierte an die Menschen, sich impfen zu lassen. "Corona wird nur ein Ende haben, wenn mindestens 80 Prozent der Bevölkerung geimpft sind", sagte er dem Portal "Sächsische.de" am Montag. Der Impfstoff sei jetzt da. Auch ist in den Impfzentren im Freistaat seit vergangenem Wochenende spontanes Impfen ohne Termin möglich. Am Sonntag wurde im Stadion von Erzgebirge Aue geimpft: