Kollmorgen: … dann wirkt das wie ein Katalsysator. Wenn man schon mit so einer Grunddistanz in eine Krise hineingeht und dann passieren Fehler - die unvermeidbar sind bei neuartigen Katastrophen -, Fehler wie bei der Impfstoffbeschaffung oder bei den allgemeinen Schul- und Geschäftsschließungen, dann werden diese sofort umgedeutet in eine Strategie der Obrigkeit gegen das eigene Volk oder in ein Systemversagen .