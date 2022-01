Lange Monate war Sachsen in der Pandemie Corona-Hotspot Nr.1 in Deutschland. Schlusslicht bei den Impfquoten ist der Freistaat unverändert: Knapp 62 Prozent der Menschen sind doppelt geimpft, fast 36 Prozent geboostert.



In Sachsen sind deutschlandweit die meisten Menschen an einer Corona-Infektion gestorben. 13.500 Corona-Tote gibt es zu beklagen. Das sind doppelt bis dreimal so viele wie in anderen Bundesländern.



Bei den Verstorbenen handelt es sich zumeist um Ältere. Nur etwa 500 Menschen waren jünger als 60 Jahre. Ein Viertel der Einwohner:innen in Sachsen ist über 65 Jahre alt.



Seit November hatte Sachsen aufgrund der hohen Inzidenzen und der Überlastung der Kliniken (Patienten wurden ausgeflogen, z.B. nach NRW) die strengsten Corona-Regeln. 2G-Regel im Einzelhandel, Kultur-und Sporteinrichtungen waren geschlossen. Nur zehn Personen durften sich versammeln. Dagegen gab und gibt es Widerstand, der in Bautzen und anderen Orten auch immer wieder in Gewalt endet.



Im Zuge der Lockerungen dürfen sich jetzt wieder 200 Menschen versammeln.