Die Frage sei also, so Huster: In welchen Situationen sei es sinnvoll, Masken vorzuschreiben? Und: "Rechtfertigt die Schutzwirkung im konkreten Fall zum Beispiel die Einschränkung der Freiheit? Oder die Nebenwirkungen, wie zum Beispiel an Schulen - wenn womöglich der Unterricht durch Masken behindert wird?" Das jedoch müsse die Politik entscheiden - und nicht der Sachverständigenrat, so Huster.