Sanofi: Rückschlag bei Corona-Impfstoff

Ein Rückschlag, den auch die EU in ihrem Kampf gegen das Coronavirus einkalkulieren muss. Seit dem 27. Dezember 2020 wird in Deutschland gegen Covid-19 geimpft: Bislang mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer und dem Vakzin von Moderna. Derzeit sind etwa 1,6 Prozent der Bevölkerung in Deutschland vollständig - das heißt zweimal - geimpft (Stand: 14. Februar 2021).