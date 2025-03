Aufarbeitung der Corona-Pandemie

Am 13. Februar 2020 schreibt das Robert-Koch-Institut auf seiner Internetseite: "Am 28. Januar 2020 wurde ein erster Fall mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 in Deutschland laborbestätigt". Im März 2020 geht das Land in den Corona-Lockdown. „Es ist ernst, nehmen Sie es auch ernst“, erklärt damals Bundeskanzlerin Angela Merkel. Über den richtigen Umgang mit dem Virus gehen die Meinungen während der Pandemie aber stark auseinander.