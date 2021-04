Schäuble: Es gibt ja Ministerpräsidenten, die sich offenbar auch für dieses Verfahren ausgesprochen haben. Der Bundestag entscheidet durch die Mehrheit im Bundestag. Da muss man mit den Fraktionen reden und die müssen es diskutieren. Und wenn man will, kann man das in den beiden nächsten Sitzungswochen oder zur Not auch in einer Sitzungswoche schnell verabschieden.