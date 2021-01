Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) zeigt sich offen dafür, das Steuersystem in dieser Richtung zu verändern. Priorität habe die Reduzierung von Ausgaben und die Stärkung der Wirtschaftskraft. Wenn das zu einer Veränderung der Steuerbelastung führe, "geht die Welt auch nicht unter", so Schäuble in der "Berlin Direkt"-Dokumentation am Sonntag, 3. Januar 2021.