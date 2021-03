Scholz räumte aber ein, dass die bisher eingerichtete Impf-Infrastruktur schon bald an Grenzen stoße. "Am 28.3. wäre gegenwärtig bei den aktuellen Impfkapazitäten in etwa der Zeitpunkt, wo unsere heutigen Kapazitäten nicht mehr ausreichen", sagte Scholz. Im Klartext: Die bisher errichteten Impfzentren könnten dann überlastet sein. Er habe aber dafür gesorgt, dass Deutschland das erspart bleibe.