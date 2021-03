"Hier ist klare Transparenz wichtig", sagt Scholz im ZDF. Er hoffe auf ein positives Signal zu Astrazeneca am Donnerstag. [Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA in Amsterdam will am Donnerstag eine Empfehlung zur weiteren Verwendung des Astrazeneca-Impfstoffs abgeben. Anm. d. Red.]