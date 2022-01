Das bedeute, dass etwa in Quarantäne geschickte Lehrer in hybrider Form zugeschaltet werden könnten. Auch Schülerinnen und Schüler, die in Quarantäne sind, sollten weiter in den Unterricht eingebunden werden. "Das muss ins Schulmanagement", sagte Stark-Watzinger. "Das gehört dazu, damit man Schulunterricht punktuell auch in anderer Form darbieten kann."