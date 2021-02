Und zu den Zahlen: In Sachsen sind schon seit dem 15. Februar die Grundschulen auf. Die kritischen zehn Tage, nachdem sich ein signifikantes Ausbruchsgeschehen zeigt, sind verstrichen. In den vergangenen sieben Tagen haben sich die Inzidenzen in vier von 13 Landkreisen deutlich erhöht. Lag das an der Öffnung von Kitas und Schulen? Die Inzidenz fürs ganze Land stieg zwar - allerdings auf ähnlichem Niveau wie in Sachsen-Anhalt, wo die Schulen noch geschlossen sind.