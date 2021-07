Lehrerverband-Chef: Schulen nicht vorbereitet

Wie geht es nach den Sommerferien an den Schulen weiter? Nur ein kleiner Teil der Schülerinnen und Schüler wird in den nächsten Wochen vollständig geimpft sein, während die ansteckende Delta-Variante einen immer größeren Anteil an Neuinfektionen in Deutschland ausmacht. Im vergangenen Herbst waren die Schulen nicht auf die zweite Corona-Welle vorbereitet, Schulschließungen waren die Folge.