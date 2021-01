Diese Erfahrung musste auch Jürgen Solf in Hamburg machen. Der Schulleiter des Walddörfer Gymnasiums setzt seit mehr als fünf Jahren auf itsLearning. Die Plattform aus Skandinavien ist ein weltweiter Verkaufsschlager. Sie war von Anfang an auf das Lernen an der Schule und zu Hause ausgelegt.