Die Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz, Katharina Swinka, hat sich im ZDF-Morgenmagazin zur Situation der Schülerinnen und Schüler in der Corona-Pandemie geäußert. Die "psychische Gesundheit" habe in den vergangenen zwei Jahren bei den meisten Schülerinnen und Schülern "am meisten gelitten", so Swinka. Gerade soziale Kontakte seien in der Phase der jugendlichen Entwicklung sehr wichtig, und diese seien über lange Zeit stark eingeschränkt gewesen.