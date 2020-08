Das Versprechen ist nicht neu. Bessere digitale Bildung sollte zuletzt der Digitalpakt Schule bringen. Fünf Milliarden Euro sollten ab dem vergangenen Jahr an die Schulen fließen. Zum Beispiel für Laptops oder WLAN in den Klassenzimmern. Doch das Geld kommt bis heute kaum an den Schulen an. Corona zeigt, wie sehr deutsche Schulen digital hinterherhinken.