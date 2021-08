Rabe: Ich glaube nicht. Denn es zeigt sich mittlerweile, dass die Inzidenz-Werte, die uns früher Sorgen machen mussten, heute keineswegs mehr so viele schwere Krankheitsverläufe nach sich ziehen, auch nicht mehr zu den schrecklichen Todeszahlen führen. Sondern - das sehen wir an anderen Ländern - die Inzidenz an sich neu justiert werden muss. Weil die vielen Risikogruppen geimpft sind, hat Corona nicht mehr die gleiche verheerende Wirkung wie früher.