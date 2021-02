Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller kündigte bei der Pressekonferenz an, Berlin werde am 22. Februar schrittweise an Grundschulen wieder Präsenzunterricht anbieten. Die Öffnung werde unter strikter Einhaltung der Hygienevorschriften und im Wechselunterricht organisiert, sagte Müller. Es werde eine andere Situation als bei den Schulöffnungen im Sommer sein. Das Infektionsgeschehen an Schulen solle etwa in Berlin mit Belüftungskonzepten und selbst durchgeführten Schnelltests kontrolliert werden, ergänzte Müller.